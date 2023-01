Christillin: «Juve? Non si può essere condannati per un reato per il quale si è già stati assolti»

Evelina Christillin, membro FIFA e UEFA, ha parlato della condanna della Corte Federale d’Appello nei confronti della Juve

PAROLE – «Ho letto la memoria difensiva della Juventus: il club ha ragione a dire ne bis in idem, non si può essere condannati per un reato per il quale si è già stati assolti. Vale per la giustizia ordinaria, dovrebbe valere anche per quella sportiva. Ritengo che quindici punti di penalizzazione siano un’enormità; nessun’altra squadra punita, solo la Juve, ma non credo che le plusvalenze si facciano in solitudine.La Juve piomba a 22 punti, un abisso da cui si dovrà e si potrà risalire con orgoglio e fiducia nel futuro».