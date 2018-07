Carlo Ancelotti ha le idee chiare su quella che sarà la sua prima stagione sulla panchina del Napoli

La dimensione del Napoli è cresciuta eccome nel corso delle ultime stagioni. Tant’è vero che se prima la parola Scudetto era un tabù, adesso la si legge tranquillamente sul sito ufficiale del neo tecnico Ancelotti: « Carlo ha convocato 23 calciatori per il 10 luglio in Trentino, dove resteranno fino al 30.07 per venti giorni di lavoro intenso, che serviranno a gettare le basi e a preparare un progetto sportivo che si pone come obiettivo la conquista dello Scudetto…».

Il Napoli non si nasconde più, anzi gira sul tavolo della Serie A le sue carte, sperando che siano vincenti. Siamo a 4 giorni dall’inizio della stagione della compagine azzurra, che martedì 10 sarà a Dimaro per iniziare a costruire il percorso verso lo Scudetto. 20 giorni, appunti, di allenamenti, prese di contatto con il pubblico e tre test amichevoli: il triangolare con le squadre di Serie C, Gozzano e Pisa, previsto per il 14 luglio, segnerà l’esordio di Ancelotti in panchina; poi arriveranno i test più probanti contro Carpi e Chievo Verona, rispettivamente, il giorno 22 ed il 29. Il Napoli inizia a fare sul serio, con le parole ed in campo.