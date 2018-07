Napoli, ecco i convocati per il ritiro: assente Jorginho

Ad una settimana dalla partenza per Dimaro, il Napoli ha diramato la lista dei convocati per il ritiro

I calciatori del Napoli si godranno gli ultimi 7 giorni di vacanza, poi torneranno a correre e sudare sul prato verde del campo di Carciato. Il raduno della squadra è previsto per lunedì 9 presso il centro sportivo di Castel Volturno, la partenza per Dimaro, invece, il giorno dopo. Sarà il primo ritiro diretto dalla nuova guida tecnica, Carlo Ancelotti. C’era, quindi, curiosità anche relativamente alla lista dei convocati per il ritiro, tra qualche giovane della Primavera aggregato alla prima squadra e qualche calciatore assente per gli impegni delle varie nazionali impegnate ai Mondiali in Russia.

In attesa di definire il trasferimento di Meret e Karnezis con l’Udinese, tra i pali ci saranno Sepe ed il giovane Contini. Mentre i centrali difensivi a disposizione di Ancelotti saranno Tonelli, Maksimovic, Albiol, Chiriches e Luperto; Hysaj e Ghoulam i terzini. I centrocampisti convocati sono i titolari Allan ed Hamsik, le riserve Rog e Diawara, più il rientrante Grassi ed i Primavera Gaetano e Mezzoni. L’attacco vedrà Inglese, Lorenzo e Roberto Insigne, Ounas, Ciciretti, Verdi e Callejon. In attesa dei nazionali Koulibaly, Mario Rui, Zielinski, Mertens e Milik. Da segnalare, inoltre, l’assenza di Jorginho, ad un passo dal trasferimento al Manchester City. Si parte!