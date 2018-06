Marek Hamsik non volerà più in Cina ma la sua figura nello spogliatoio del Napoli potrebbe essere ridimensionata

L’estate di Hamsik, fin qui, è stata piuttosto burrascosa. Prima le voci sul trasferimento in Cina, poi la retromarcia dettata dalla volontà di voler continuare la sua carriera in azzurro, tenuto conto che i club asiatici non hanno accontentato economicamente Aurelio De Laurentiis. Marek farà parte del nuovo Napoli di Carlo Ancelotti ma rischia, seriamente, di non esserne il leader. C’è chi spinge per la nomina di Insigne come nuovo Capitano perchè napoletano, simbolo del nuovo corso e presenza fissa nell’undici titolare. Con buona pace di Marekiaro.

Dello stesso avviso è Giuseppe Bruscolotti, difensore napoletano Capitano di mille battaglie: «La fascia dovrebbe andare a Insigne innanzitutto perchè è napoletano, poi penso sia giunto il momento. Secondo me, inoltre, il Capitano deve stare in campo. E nell’ultimo paio di anni Hamsik ha giocato non più di un’oretta. In questo modo il carisma se ne va a farsi benedire. Cina? Non conosco i termini del colloquio che ha avuto con il Presidente, sicuramente se resterà a Napoli saranno tutti contenti ma per la fascia da capitano credo sia un’altra cosa» ha dichiarato ai taccuini de Il Mattino.