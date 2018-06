De Laurentiis rivela: «5 nomi per la porta. Hamsik? Servono 30 milioni entro lunedì»

Aurelio De Laurentiis ha parlato del mercato del suo Napoli: dal portiere alla questione Hamsik, passando per Fabian Ruiz

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, al termine del vertice in Prefettura sullo Stadio San Paolo, ha fatto il punto sul mercato azzurro: «Meret o Areola? Ah, quanto rompete… non dovete preoccuparvi. La porta sarà completa. Andate in pace, quest’oggi abbiamo parlato del San Paolo. Molti di voi hanno scritto che ero a Parigi per Areola, invece no, mi trovavo lì per ECA: parlavamo di calcio tra il 2024 e il 2027. Fabian Ruiz? Ho offerto i 30 milioni della clausola, se non se la rimangiano…».

Il patron azzurro continua: «Se Ancelotti sta provando a convincermi su Areola? Si tratta solo di… Io metto Areola qua, e ne metto anche altri. Non è che uno sia meglio di un altro, bisogna vedere. Le sorti del portiere dipendono anche da come giocherà la squadra, attaccando o difendendo. Comunque ci sono anche altri tre nomi che non posso farvi, chi vivrà vedrà. Hamsik? Volevo 35 milioni di euro, ma tutti dicono 30. Me ne hanno offerti 15, anzi neanche: volevo darmi un calciatore che giocava in Cina. Per me uno che gioca in Cina ha dimenticato il calcio italiano ed europeo. Se non mi portano 30 milioni entro lunedì, diventano 40. Sarri al Chelsea? Non l’ho sentito, ma ormai conoscete il mio ritornello “Marina, Marina, Marina… Se Maurizio vuole portare Albiol in Premier? Ma siete così sicuri che Sarri andrà al Chelsea? Chi vivrà, vedrà…».