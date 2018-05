Ciciretti è nel mirino del Bologna: prestito dal Napoli?

Ciciretti il colpo di calciomercato del Bologna per la prossima stagione? E Verdi cosa farà? Le ultime notizie sulla formazione di Donadoni

Il Bologna è già al centro delle trattative di calciomercato. Conclusa la stagione calcistica 2017/2018 è il tempo di imbastire i piani societari e programmare la prossima annata. Anche e sopratutto partendo dal calciomercato che quest’anno chiuderà prima rispetto al canonico 31 agosto. La notizia di oggi è che la dirigenza rossoblù avrebbe individuato in Amato Ciciretti il giusto profilo per rinforzare la rosa di Roberto Donadoni. Ciciretti è fresco di promozione in Serie A con il Parma, ma il suo cartellino è di proprietà del Napoli.

Ciciretti è andato in prestito a Parma dopo la prima metà di stagione con la maglia del Benevento (suo il gol all’Allianz Stadium contro la Juventus). Secondo quanto riportato da Sky è Ciciretti il profilo giusto per puntare sulla trequarti: il classe 1993 potrebbe dunque arrivare in prestito al Bologna che lo chiederà al Napoli. La trattativa inizierà nei prossimi giorni, prima De Laurentiis deve concludere la questione panchina. L’operazione coinvolgerà anche Simone Verdi? Difficile, visto che su quest’ultimo c’è ormai da tempo il pressing dell’Inter che ha già raggiunto nelle scorse settimane una base d’intesa con gli agenti del calciatore.