Cina, sei under 19 squalificati per aver violato le restrizioni anti-Covid 19. Sei mesi lontano dai campi per i giovani calciatori

La federcalcio cinese ha comunicato che sei giocatori dell’Under 19 sono stati squalificati per sei mesi, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

I giocatori sono stati squalificati per aver violato le misure di restrizione per il coronavirus durante il ritiro che si è tenuto a Shanghai dal 17 maggio. I sei atleti, infatti, avevano lasciato la sede del ritiro per bere in compagnia.