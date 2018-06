Stando ai media spagnoli il Milan ha fatto un tentativo per acquistare Cristiano Ronaldo con la mediazione di Jorge Mendes

In queste ore i media spagnoli hanno annunciato che il Real Madrid ha abbassato la clausola rescissoria di Cristiano Ronaldo da 1 miliardo a 120 milioni milioni di euro. Il portoghese dopo la finale di Champions League vinta con il Liverpool ha lasciato intendere di voler lasciare Madrid ma la notizia ancora più incredibile è che il Milan è stata una tra le squadre che si sono mosse per acquistare il suo cartellino. Ok Diario riporta che i rossoneri sono hanno chiesto la mediazione di Jorge Mendes per portare il Pallone d’Oro a Milano insieme a Manchester City, Arsenal e Chelsea. I media spagnoli sono abbastanza sicuri che non si tratta di indiscrezioni ma è evidente che il prezzo di Cristiano Ronaldo non sia alla portata di una squadra come il Milan che non solo ha subito una pesante sanzione dalla UEFA ma non sa nemmeno quale sarà il suo futuro societario.

Nel frattempo, i rossoneri hanno chiuso l’acquisto d Alen Halilovic, centrocampista di proprietà dell’Amburgo che ha giocato al Las Palmas nella stagione appena conclusa.