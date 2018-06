A sorpresa, Massimiliano Mirabelli ha messo a segno un colpo per il Milan: prenotate le visite mediche per il centrocampista Alen Halilovic – 28 giugno, ore 10

Iniziate le visite mediche di Alen Halilovic, primo colpo del Milan 2018/2019. Il centrocampista sta sostenendo i test proprio in questi minuti. Il centrocampista lasse 1996 di proprietà dell’Amburgo ma reduce dal prestito al Las Palmas firmerà, dopo i test, un nuovo accordo con i rossoneri: pronto un contratto triennale per il centrocampista croato. Primo rinforzo per Gattuso.

Mentre da Nyon arrivavano notizie poco confortanti, Massimiliano Mirabelli era al lavoro per il Milan del futuro. Il direttore sportivo, nonostante l’ufficialità dell’esclusione dall’Europa League, ha chiuso per un acquisto: si tratta di Alen Halilovic, centrocampista ventiduenne in arrivo dall’Amburgo. L’operazione è stata chiusa nella tarda serata di ieri, mercoledì 27 giugno, e si tratta di un vero e proprio colpo a sorpresa per Mirabelli, dato che finora non erano uscite notizie sull’interessamento da parte del Milan. Il Diavolo avrebbe già prenotato per le prossime ore le visite mediche per Halilovic. Il giocatore è a Milano da ieri, sarà in clinica questa mattina.

Il colpo è stato chiuso in gran segreto dal Milan, anche se è vero che gli occhi di tutti i tifosi e addetti ai lavori sono puntati sull’UEFA e sulla situazione societaria, con le parole di Rocco Commisso a fare da padrone. Halilovic arriva al Milan e firmerà un contratto di tre anni, la cifra pagata all’Amburgo ancora non è resa nota ma dovrebbe trattarsi di quattro-cinque milioni di euro. Halilovic viene da un’annata difficile in cui è retrocesso col Las Palmas, a cui era stato prestato; ironia della sorte, anche l’Amburgo è sceso di categoria. Ha esordito in Champions League giovanissimo con la Dinamo Zagabria, poi è passato al Barcellona e da lì Sporting Gijon e poi Amburgo. Ora per lui c’è il Milan.