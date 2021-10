Clasico, Dani Alves: «Partita storica, ho vissuto due momenti magici»

L’ex blaugrana Dani Alves ha parlato in vista del Clasico tra Barcellona e Real Madrid

Dani Alves, storico ex del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Barcelona TV in vista del Clasico di questo fine settimane tra i blaugrana e il Real Madrid.

PARTITA STORICA – «C’è sempre grandissima attesa quando arriva il Clasico. La partita la senti già tutta la settimana, sono due storiche avversarie che si affrontano e le sensazioni sono sempre buone. Ho vissuto tante cose contro il Real Madrid e spero che quelle sensazioni continuino a essere buone. Spero che si aggiungano gioie per questo club. Il 5-0 al Camp Nou (2010) e il 2-6 al Bernabeu (2009) sono stati magici per come sono andati e per come abbiamo giocato le due partite. Eravamo una squadra semplice che ha fatto le cose più facili in modo perfetto. Si giocava per far divertire la gente».

ATTUALITA – «Il Barça è molto del Barça, nel senso dei tifosi. Speriamo che diano ai loro sostenitori una grande vittoria. Non possiamo perdere la speranza perché il Barcellona è sempre il Barcellona e dobbiamo affrontare le sfide con fiducia. Nonostante in questo momento siamo in transizione e in un processo di ritorno al vertice».