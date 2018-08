Colidio: che magia con l’Argentina, sombrero al portiere e gol! – VIDEO

Altra sontuosa prova di Facundo Colidio durante il Cotif con la maglia dell’Argentina, la stellina dell’Inter ha segnato una rete di pregevole fattura

Facundo Colidio si sta mettendo in mostra con l’Argentina Sub 20 impegnata in questi giorni al Cotif. Anche nella gara contro la Mauritania, disputata ieri sera, il nerazzurro è andato a segno, con una splendida giocata sull’uscita del portiere: “sombrerito” all’estremo difensore e tocco al volo a porta vuota. Ausilio e Spalletti osservano attenti le gesta del classe 2000 argentino. Colidio, dovrebbe essere aggregato alla prima squadra quest’anno a meno che non si trovi una destinazione utile per far giocare l’attaccante con regolarità già in Serie A. Il tecnico nerazzurro ha sempre assicurato di puntare molto sull’ex Boca.