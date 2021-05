Colombia, James Rodriguez fuori dai convocati: il motivo

James Rodriguez non prenderà parte alla prossima Copa America con la Colombia: ecco il comunicato della Nazionale sudamericana

James Rodriguez non ci sarà nella prossima Copa America. Condizioni non ottimali per il fantasista dell’Everton che viene rimpiazzato da Edwin Cardona.

«Nei giorni scorsi, il centrocampista è stato sottoposto a visite mediche, che hanno riscontrato un livello non ottimale di condizione. Il CT Rueda e il suo staff si rammaricano di non poter contare su James Rodríguez e sperano che presto il centrocampista possa tornare a rappresentare il Paese con la solita professionalità».