Commisso, la Fiorentina prepara il dopo Barone

Commisso non ha nessuna intenzione di cedere la Fiorentina, anzi l’intento è portarla avanti nel nome di Joe Barone

L’intenzione al momento da parte del 74enne magnate italo/americano di lasciare il timone della Fiorentina: la volontà semmai, rimarca il patron, è intensificare l’impegno nel nome di Barone «per portare avanti il lavoro eccezionale e straordinario fatto da Joe in questi cinque anni».

Vanno nel segno della continuità pure le decisioni per riorganizzare la gestione del club almeno fino al termine della stagione, anche se non è escluso rimanga tutto così anche per la prossima: l’intera area sportiva sarà supervisionata da Daniele Pradè a stretto contatto con Nicolas Burdisso, 42 anni, direttore tecnico del club dal 2021; l’area aziendale verrà gestita da Alessandro Ferrari, 57 anni, già direttore della comunicazione e relazioni esterne, mentre Mark Stephan, 36 anni, continuerà nell’organigramma della società a mantenere la sua funzione di amministratore delegato. Lo scrive Tuttosport.