Commisso: «Bellissima Italia, grazie Mancini. Congratulazioni al nostro Chiesa per il gol!»

Commisso, il patron della Fiorentina ha commentato la vittoria dell’Italia e anche la rete di Federico Chiesa

Una bella vittoria quella dell’Italia che oggi viene celebrata ovunque. Anche Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha voluto dire la sua in merito sui canali ufficiali del club viola.

«Bellissima Italia da record. Grazie Mister Mancini per aver riacceso in tutti gli italiani, specialmente quelli che vivono fuori dal nostro paese, l’amore per gli Azzurri. Congratulazioni speciali al nostro Federico Chiesa per la sua eccellente gara e per il suo primo gol in Nazionale».