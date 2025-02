Conceicao: «Il Torino è passato in vantaggio senza neanche tirare in porta! Troppi gol ridicoli presi, i tifosi hanno ragione ad essere furiosi»

Le parole di Sergio Conceicao, tecnico del Milan, dopo la sconfitta subita dai rossoneri in trasferta contro il Torino

Sergio Conceicao ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Milan contro il Torino. Di seguito le parole del tecnico rossonero.

LA PARTITA – «Pavlovic è un guerriero, tutti i miei giocatori sono diversi. Mi dispiace per i giocatori che erano presenti: gli ultimi gol che abbiamo preso sono davvero surreali. Senza fare un tiro in porta il Torino era in vantaggio uno a zero! In ogni situazione strana prendiamo gol, il portiere del Torino è stato il migliore in campo».

LEAO – «Leao non era al meglio, la mia è stata una scelta tecnica. Non voglio puntare il dito su un solo giocatore. Prendiamo dei gol davvero ridicoli, soffrire è normale».

CAMBIO MODULO – «Il Torino si difendeva basso, dovevo rischiare per vincere la partita. Questo è il motivo per cui ho deciso di inserire dei giocatori più offensivi. Dovevamo essere più presente negli ultimi trenta metri».

SFOGO DEI TIFOSI – «I tifosi hanno ragione. Noi non vinciamo e quindi non siamo soddisfatti, lavoriamo tutti dalla stessa parte».