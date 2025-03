Crollo Milan, terzo ko consecutivo in campionato, diavolo nono e Conceicao in discussione. Le pagelle

Milan, le pagelle di Conceicao nella sconfitta contro la Lazio: prova il tutto per tutto in inferiorità numerica, ma l’azzardo non paga e ora rischia

Il Milan è in caduta libera: contro la Lazio arriva il terzo ko consecutivo in campionato per i rossoneri. Ieri partita surreale, iniziata nel silenzio di San Siro, proseguita con i fischi della curva entrata in ritardo per protesta e che sono proseguiti per tutta la partita. Non c’è pace per Conceicao: fatica nel primo tempo, cambia Musah al 37′, poi nella ripresa in 10 prova il tutto per tutto mettendo dentro tutte le punte. L’azzardo sembra pagare con il gol di Chukwueze ma il rigore allo scadere lo condanna. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Altro ko e classifica adesso impietosa: la prossima Champions è un miraggio. Buona ripresa, dopo un brutto primo tempo e fischi meritati».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Terza sconfitta consecutiva in campionato. Il pari temporaneo non deve illudere: il Diavolo è allo sbando».

TUTTOSPORT 5 – «Altra sconfitta pesante per il Milan, sempre più giù».

QS 5.5 – « La reazione che chiedeva arriva tardi. Ma arriva. Non può comunque bastare».

CORRIERE DELLA SERA 4 – «Altro che Champions, il Milan è nono. L’ambiente è incandescente».

LA REPUBBLICA 5 – «Rischia tutto in 10 contro 11, viene punito allo scadere».

MESSAGGERO 5 – «Quello del Milan è ormai un tracollo inesorabile. Terza sconfitta di fila e la Champions è persa definitivamente. La Supercoppa di due mesi fa è già dimenticata».