Conceicao: «Non sono felice di essere uscito dalla Champions, ma ora possiamo preparare meglio le partite, oggi si è visto il carattere della squadra»

Le parole di Sergio Conceicao, tecnico del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in trasferta contro il Lecce

Sergio Conceicao ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro il Lecce. Di seguito le parole del tecnico rossonero.

LA PARTITA – «Abbiamo avuto più tempo in settimana per preparare la partita, abbiamo preparato bene il match. Abbiamo creato tante occasioni, ci hanno anche annullato due gol. Nel secondo tempo non siamo entrati al meglio e loro hanno raddoppiato. Poi è venuto fuori il carattere della nostra squadra e alla fine è andata bene. Faccio i miei complimenti ai ragazzi».

L’ATTEGGIAMENTO – «Questa squadra ha l’atteggiamento giusto. A me piace sulle partite lavorare sul campo e non ne abbiamo mai avuto l’occasione. Adesso avremo più tempo per preparare le partite, anche se non sono ovviamente felice di essere uscito dalla Champions».

PULISIC – «Partendo dalla fascia si trova molto bene. Lui è un giocatore molto intelligente e con grandi qualità tecniche».

SETTIMANA TRANQUILLA – «Vediamo!»