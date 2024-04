Gilardino, conferenza Genoa: «Futuro? Dopo ci si annoia»

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Verona di Baroni

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Verona di Baroni. Le sue dichiarazioni:

MOMENTO – «E’ stata una settimana positiva. Ho visto i ragazzi vogliosi e determinati per la partita. Incontriamo una squadra che ha necessità di punti. Più passano le partite, più si avvicina la fine del campionato e più noi abbiamo l’obbligo di tenere alta l’intensità mentale. Sappiamo che partita ci aspetta e in che campo andiamo a giocatore. Ne dobbiamo essere tutti consapevoli per fare una partita tosta».

INFORTUNATI – «Matturro, Cittadini, Vitinha e Malinovskyi sono i giocatori assenti, compreso Retegui che si sta riprendendo dal problema alla caviglia».

FUTURO – «Basta domande sul mio futuro perché poi ci si annoia a parlare e a sentirle. Con la società Genoa c’è un dialogo costante e ci siamo detti che quando ci saranno delle novità verranno comunicate. Ora ho talmente tante cose a cui pensare per il Genoa, per ogni singolo giocatore, per la squadra e per cercare ogni giorno di motivare i ragazzi, che le energie sono indirizzate solo verso questo unico obiettivo».