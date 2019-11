Conferenza stampa Acerbi: «Nazionale con ottimi giocatori. Immobile…»

Conferenza stampa Acerbi, ecco le parole del difensore della Lazio direttamente dal ritiro della Nazionale italiana

Direttamente dal ritiro della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa Francesco Acerbi. Ecco le parole del difensore della Lazio:

«Non ho mai pensato al posto fisso, non ce l’ho. Cerco di dare sempre il meglio per dei motivi, per me stesso, per migliorarmi. Per fare sì che l’allenatore non abbia idea di potermi cambiare, nella Lazio. In Nazionale ci sono tanti ottimi giocatori, manca Chiellini che è una colonna internazionale. Immobile? Andasse avanti così sarebbe da Pallone d’Oro. Speriamo continui così, merita tante gioie. Affrontare Dzeko? Per me è un derby. Poi deciderà il mister. È uno dei migliori attaccanti in circolazione, ha destro, sinistro, colpo di testa, controllo, profondità».