Conferenza stampa Allegri, alla vigilia di Lazio Milan valida per gli ottavi di Coppa Italia il tecnico rossonero non parlerà! Le motivazioni della scelta

Conferenza stampa Allegri alla vigilia di Lazio Milan in Coppa Italia: il tecnico rossonero non parlerà! Le motivazioni della scelta
Dopo la vittoria in campionato di sabato, il Milan e la Lazio si preparano a incrociare nuovamente i tacchetti. Giovedì, le due squadre si sfideranno allo Stadio Olimpico di Roma per gli ottavi di Coppa Italia, in una gara a eliminazione diretta che promette grande intensità. La partita rappresenta un’opportunità per i biancocelesti di prendersi una rivincita dopo la sconfitta subita in Serie A.
La vigilia di Lazio-Milan
L’attesa per il big match di coppa è alta, ma la vigilia della partita sarà segnata da una novità sul fronte comunicativo del club rossonero. Come riportato da MilanNews24, Massimiliano Allegri ha deciso di non tenere la consueta conferenza stampa della vigilia, che solitamente precede le partite più importanti. Il tecnico ha scelto un canale di comunicazione più riservato, parlando solo ai microfoni di Milan TV, il canale ufficiale del club.
Il significato della scelta
Questo approccio minimalista alla comunicazione arriva proprio prima di una delle sfide più significative della stagione, che stabilirà quale tra Milan e Lazio accederà ai quarti di finale della Coppa Italia. La scelta di Allegri di parlare esclusivamente su Milan TV crea un’atmosfera di grande attesa, con il tecnico che sembra voler concentrarsi sulla parte tattica e sull’approccio mentale del gruppo senza distrazioni esterne.
