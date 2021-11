Conferenza stampa Andreazzoli: «Il Derby è sempre speciale. Sul VAR a chiamata...»

Aurelio Andreazzoli parla in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Fiorentina. Le parole del tecnico dell’Empoli

Aurelio Andreazzoli parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Le parole del tecnico dell’Empoli riportate da TMW.

DERBY – «Gara diversa? Io credo di sì. L’abbiamo trattata come una partita normale ma chiaramente il riferimento all’importanza della squadra che andiamo ad affrontare è chiara. Lo dice la classifica, la vicinanza delle due città Empoli e Firenze, non può passare sotto traccia. Poi è una partita come le altre, dovremo cercare di imporci contro una squadra che tenta di imporsi sempre».

MORALE DELLA SQUADRA – «Non era facile non solo sotto l’aspetto fisico, la concentrazione rischia di andare a farsi benedire ma così non è stato. Qualcuno ha giocato con problemi e dare quella risposta al cospetto di una squadra come il Verona è una bella cosa».

VAR A CHIAMATA – «Secondo me complicherebbe ancora di più le cose. Non ho mai messo in discussione chi lo usa, ma non tocca a me pensarci, posso solo auspicarmi che la gara sia gestita in maniera equa. Gli strumenti sono a favore di tutti, chiedo che vengano usati. Non so che ci sia da migliorare, ci sono gli addetti a decidere e mi fido di loro. Ma che si faccia, che i parametri siano chiari. Io vorrei che fosse equa, perché mi dà fastidio che situazioni analoghe vengano valutate in maniera diversa. La barca deve andare pari, perché altrimenti a me dispiace».