Conferenza stampa Ballardini: «Pretendo una Cremonese così ogni giorno. Ai tifosi dico questo»

Conferenza stampa Ballardini: le parole del tecnico grigiorosso dopo la sfida tra la Roma e la Cremonese. Le dichiarazioni

(inviato all’Olimpico) – Davide Ballardini, tecnico grigiorosso, ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Cremonese di Coppa Italia.

CREMONESE COMPATTA – «Cremonese più ordinata, con più personalità. Siamo stati più bravi nello smarcamento e in costruzione. Questa è una richiesta che noi ogni giorno pretendiamo. A volte riesce bene, altre meno, però vogliamo questo».

QUALCHE RAMMARICO – «Siamo stati bravi a Napoli, a corrente alternata a Bologna. Con l’Inter non tanto, eravamo contratti anche se abbiamo fatto una buona partita. Stasera la Cremonese è stata più ordinata, ha avuto più personalità nel gestire la palla. E in fase difensiva c’è stata la diponibilità di tutti nel cercare di condizionare gli avversari che sono molto bravi con la palla. Se non li prendi per tempo poi ti mettono in difficoltà. Detto questo, il secondo dopo che la gara è finita abbiamo il dovere di pensare ad altro, vogliamo fare buone cose anche in campionato».

FELIX – «Con la gamba che ha può fare diversi ruoli. E’ un esterno, una seconda punta, ma ha qualità fisiche straordinarie e molta disponibilità. Zalewski lo fa nella Roma».

CAMBI – «Abbiamo una rosa di 25 giocatori, siamo ben costruiti, da quando sono arrivato hanno giocato quasi tutti. Non ricordo il numero esatto, ma i ragazzi comunque meritano».

TIFOSI – «Li ringraziamo facendo queste partite. Se la Cremonese per tante partite ha avuto enormi dispiaceri, anche i tifosi provano ancor di più questo sentimento. Dare queste soddisfazioni ai tifosi riempie. Sei orgoglioso di dare queste felicità. Noi non possiamo fare altro che continuare a dare soddisfazione a chi ci vuole bene con questo impegno».

LOCHOSHVILI – «E’ alto, mi fa anche paura. Penso tornerà tra un paio di settimane, ha una sorta di stiramento di primo o secondo grado nella zona dell’adduttore. Probabilmente lo vedremo tra un paio di settimane in campo».

SALVEZZA POSSIBILE – «Dire cammino complicato è positivo. E’ un cammino complicatissimo, lo puoi affrontare solo giocando così. Con certa partite magari riesci a meritare qualche punto in campionato. Io conosco solo la strada delle grandi partite e del meritarsi i punti. Questa vittoria non ha fatto scattare qualcosa. Quando li alleni tutti i giorni vedi grande impegno e voglia di fare meglio, questi sono i segnali. Così è più facile fare belle partite e punti».