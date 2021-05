Conferenza stampa Chiellini: «Vogliamo fermare la favola Atalanta»

Conferenza stampa Chiellini pre Atalanta Juve: le parole del capitano bianconero alla vigilia della finale di Coppa Italia

FINALE – «Siamo pronti. Questa è una partita a sé. A prescindere dai risultati l’avremmo prepaparato allo stesso modo. Con la voglia di vincere un trofeo. Non è scontato poter vincere un trofeo. Queste due vittorie ci danno una spinta importante. Ma siamo consapevoli delle difficoltà. Conosciamo bene l’Atalanta, ma veniamo qui convinti della nostra forza sperando che il campo ci porti bene come in Supercoppa».

NAPOLI E ATALANTA – «Sono due squadre differenti. L’Atalanta è molto fisica, dà molto ritmo. Ti aspettano di più e sono arrembanti. Sarà una partita come quella di un mese fa a Bergamo, equilibrata. Avevamo fatto una buona partita rischiando poco, poi sono stati bravi e fortunati. I dettagli faranno la differenza, speriamo possa finire in modo diverso».

FUTURO – «Sono concentrato su queste partite, tutte le valutazioni del caso le farò a fine stagione. Siamo troppo concentrati su queste partite. Ci giochiamo una Coppa, ogni discorso ci toglie energie da questa partita».