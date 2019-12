Conferenza stampa Conte: «Genoa? Gara più importante dell’anno»

Conferenza stampa Conte, l’allenatore dell’Inter presenta con le sue parole la partita di domani alle 18.00 contro il Genoa

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita, in programma domani alle 18.00, contro il Genoa. Queste le parole del tecnico:

GENOA – «E’ la più importante dell’anno. Stiamo affrontando nel modo giusto i nostri problemi, i calciatori hanno capito che serviva alzare i giri del motore. Conosciamo il suo valore. Serviranno testa, gambe e cuore. Dovremo essere perfetti per portare a casa la vittoria».

EMERGENZA – «Le squalifiche di Brozovic e Lautaro ci mettono in emergenza ancora di più. Dovremo essere forti e chiudere l’anno nel migliore dei modi. Sarebbe un segnale importante per l’ambiente. Ero molto preoccupato un po’ di tempo fa».

PERCORSO – «Abbiamo iniziato un percorso e ci stiamo lavorando. Quando lo fai sai bene che si possono trovare buche e salite che possono fermarti. Dobbiamo essere bravi ad andare avanti al di là delle difficoltà. Ci vorrà pazienza, da me per primo».

OBIETTIVI – «L’obiettivo nostro fin dall’inizio della stagione è sempre stato quello di diventare credibili. Chi ci affronta deve sapere che non sarà mai una gara facile».

SANCHEZ – «Il suo infortunio è stato una tegola per noi non da poco. In tutto questo tempo, avere sempre disponibili Lautaro e Lukaku ci ha aiutato. E’ cresciuto così anche Esposito. Alexis freme, vuole tornare, morde il freno, ma si devono rispettare i tempi».