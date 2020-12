Conferenza stampa Conte: le dichiarazioni del tecnico dell’Inter in vista del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

BISCOTTO TRA REAL MADRID E GLADBACH – «Guardiamo alla realtà dei fatti che dice vincere per forza contro una ottima squadra, nonostante le assenze. Dovremo anzi esaltarci di più, settimana scorsa eravamo morti e adesso, visto uno spiraglio di luce, dobbiamo pensare solo a vincere. Per il resto non sono preoccupato, parliamo di grandi club, non di tornei da bar. Vorrei che nessuno cavalchi questa storia deprimente. Nel calcio a questi livelli ognuno gioca per vincere».

VIDAL E BARELLA – «A centrocampo la situazione non è delle migliori. Faremo delle valutazioni, cercherò di fare le scelte migliori. Arturo non è disponibile, rischiarlo vorrebbe dire allungare il tempo dell’infortunio e non ce lo possiamo permettere. Senza di lui però abbiamo vinto in Germania, perciò anche stavolta giocheremo da grande squadra».

GARA DI ANDATA – «È stata una gara combattuta, loro sono una buonissima squadra allenata da un bravissimo allenatore. Hanno tecnica, velocità e non è semplice affrontarli. È la terza nostra sfida in poco tempo, vogliamo fare bene perché non abbiamo un’altra strada, loro invece hanno due risultati su tre. Vogliamo in tutti i modi provare a vincere».

PASSAGGIO DEL TURNO – «Sarà importante l’allenamento di oggi, farò delle valutazioni che saranno sicuramente decisive. Ci sono defezioni importanti a centrocampo, ma al tempo stesso le difficoltà devono esaltarci e spingerci a superare l’ostacolo. Così andare agli ottavi sarebbe ancora più bello».