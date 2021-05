Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona. Ecco le sue parole

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona. Le sue parole.

VERONA – «Il Verona in questi due anni, nella gestione Juric, ha dimostrato di essere una squadra nel vero senso della parola, è allenata benissimo e credo che per voi qui a Crotone non sia una novità trovare una squadra di Juric allenata bene. Bene significa che sa stare bene in campo con dei valori comportamentali e anche tecnici quindi, di conseguenza, mi aspetto una gara difficile».

SODDISFATTO – «Pensavo sicuramente di non poter risolvere tutti i problemi e pensavo di fare qualche risultato in più ma non è colpa della squadra, in alcune gare la prestazione c’è stata. Sono soddisfatto del mio lavoro ma è normale che se si fa riferimento ai risultati, è inutile stare qui a fare conferenze stampa».