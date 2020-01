Conferenza stampa D’Aversa: «Juve? Di impossibile non c’è niente»

Conferenza stampa D’Aversa, ecco le parole dell’allenatore del Parma per presentare la sfida contro la Juventus

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Torino contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni del tecnico crociato:

JUVE – «Non è una partita semplice, bisogna essere bravi quando si recupera alla. Siamo consapevoli che affrontiamo una squadra forte che sta bene, ma di impossibile non c’è nulla».

INFORTUNI – «Si era lavorato per cercare di riavere Gervinho a disposizione ma persiste un problema e non sarà della gara così come Grassi che era uscito malconcio dalla partita col Lecce».

MERCATO – «La società sa cosa serve, avere più possibilità può evitare qualche infortunio. Kurtic è stato importante, ora non bisogna pensare né al mercato né alla Roma, ma alla partita di domani».

KULUSEVSKI – «Dejan viene visto in maniera diversa in questo momento. Prima era il ragazzo che veniva dalla Primavera, ora deve essere ancora più bravo. La Juve ha fatto un investimento importante e ora verrà giudicato come un giocatore importante. Deve andare in campo e giocare in maniera serena e divertirsi. Deve fare ciò che sa fare con le sue armi, in maniera serena per l’età che ha».