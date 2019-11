Conferenza stampa D’Aversa: «Milan con qualità. Corneluis recuperato»

Conferenza stampa D’Aversa, ecco le parole dell’allenatore del Parma per presentare la partita di domani contro il Milan

Alla vigilia del match contro il Milan, l’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha presentato la gara in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni:

PARTITA – «Il campionato di A non ti permette di vivere sugli allori ma si deve ragionare su quello che verrà. Analizziamo le altre non dalla classifica ma per le qualità, non affronteremo una partita semplice a considerare il Milan perché è dietro di noi. Sappiamo che non possiamo permetterci di andare in campo con superficialità, il nostro obiettivo è salvarsi».

CORNELIUS – «Dal punto di vista medico lo staff me lo ha dato disponibile. Principalmente il venerdì è una seduta didattica difensiva, oggi ci siamo occupati delle palle inattive. Per il minutaggio si faranno valutazioni, anticipo che la decisione la prederemo all’ultimo».

MILAN – «Qualità tecniche importanti e bisogna stare attenti perché ci sono giocatori che possono risolvere la partita con giocate individuali. Dovremo stare attenti sui duelli e cercare di limare i loro pregi e sfruttare i difetti».