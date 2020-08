Conferenza stampa De Roon: «Questa partita è un sogno per noi, ci sarà emozione»

Marten De Roon ha parlato alla vigilia di Atalanta-Psg

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Psg.

EMOZIONE – «È una partita molto importante per tutti noi. Calciatori, città e tutta l’Italia. Ci prepariamo come per ogni partita. Non dobbiamo cambiare tanto. Un quarto di finale di Champions è un sogno per tanti giocatori. Sappiamo che siamo una grande squadra, ma col Psg sarà diverso. Hanno giocatori che giocano da anni a questi livelli. Ci sarà emozione, ma siamo molto concentrati».

CAMMINO – «Abbiamo fatto risultati straordinari. Quattro anni fa abbiamo intrapreso una strada e abbiamo alzato il livello ogni anno. Stiamo migliorando e crescendo tutti. Ora siamo ai quarti, ma non so se l’anno prossimo ci riusciremo di nuovo. Noi proveremo a migliorare ogni anno».

PIZZA OFFERTA – «Se vinciamo la Champions offro la piazza anche a più di mille persone. Se perdiamo, ci riproviamo l’anno prossimo. Non posso fare un aperitivo in caso di sconfitta, perché ci riproveremo».