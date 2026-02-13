Conferenza stampa De Rossi: «Post Napoli? Spero che le mie parole possano aiutare noi stessi, il calcio, gli arbitri». Le sue dichiarazioni

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in trasferta contro la Cremonese. Le sue parole:

PAROLE POST NAPOLI – «L’effetto post mie dichiarazioni sul Var? Per quanto riguarda le mie parole, noi allenatori siamo condizionati quando il torto ci viene contro e ci toglie qualche punto, io non sono al di sopra di questa dinamica, ma spero che le mie parole possano aiutare noi stessi, il calcio, gli arbitri. Tutta questa dinamica che si è creata, anche questa separazione distanza che si è creata tra noi, gli arbitri e il Var. Spero che ci si possa magari trovare innanzitutto in una cosa omogenea. Sono d’accordo con le parole della società al 100%, il fatto che gli arbitri si siano esposti ad una critica dicendo che erano episodi errati in entrambi i casi».

SU OPEN VAR – «È un programma che dimostra trasparenza negli arbitri altrimenti non parteciperebbero. Non la gestirebbero così e questo lo apprezzo molto. E quindi se c’è trasparenza c’è anche buonafede, non l’ho mai messa in dubbio. Spero che riusciremo a trovare una cosa che ci aiuti a far digerire meglio il regolamento e la gestione del regolamento. Perché anche all’interno di Open Var, anche all’interno delle ammostare chiacchierate con gli arbitri subito dopo la partita si capisce che non c’è un filo conduttore continuo, uno dice una cosa una l’altra. Secondo me é quello che possiamo migliorare, non l’errore che ci sarà sempre, la nostra incazzatura quando perdiamo all’ultimo minuto e non il fatto di voler portare acqua al proprio mulino, l’episodio ci sembra sempre un po più giusto a favore nostro e sbagliato nei confronti degli altri. Quello non ce lo leviamo, siamo italiani, siamo sportivi. Vogliamo vincere, c’è una porta alta in palio. Quello cambierà poco, ma un regolamento un po più facile, più uniforme secondo me ci aiuterà. Come con il fuorigioco e il gol non gol. Qualcosa che ci aiuterà e che aiuti anche loro».

CONDIZIONI BALDANZI – «Ci prendiamo un altro giorno per valutare. È rientrato, si sta allenando, vediamo come starà in questi due giorni basandoci sul quadro generale: è un giocatore che è dentro, appena arrivato mi chiamava per dirmi quanto siamo forti. Vuole giocare, ci prendiamo ancora qualche giorno per valutare lui e tutti gli altri. Pronto già per domani? Potrebbe, vediamo i carichi di lavoro, valutando la condizione generale e se è il caso di portarlo qualche minuto. Lui ha fretta ma non bisogna averne».



