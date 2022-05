Conferenza stampa Dionisi: «Vogliamo rifarci con il Bologna. Le cessioni dei big...»

Conferenza stampa Dionisi, le parole del tecnico del Sassuolo alla vigilia del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni

Alessio Dionisi ha parlato alla vigilia del match tra Sassuolo e Bologna.

BOLOGNA AVVERSARIO DIFFICILE – «Sul perché non saprei ma l’andata ci ha lasciato tanto rammarico, ce l’abbiamo ancora e vorremmo rifarci di quella partita, dove abbiamo iniziato bene e dopo il primo gol loro ci siamo disuniti. Non abbiamo avuto la stessa continuità loro nell’ultimo periodo. Si affronteranno in ogni caso due squadre che arrivano a un derby e sono molto vicine in classifica».

ASSENTI – «Ad oggi sono tutti disponibili a parte Kyriakopoulos».

CESSIONI – «Ringrazio Carnevali per le parole spese. Voleva dare un input positivo all’allenatore, ma qui ci sono tanti giocatori bravi e tanti che sono già riconfermati. Chi se ne andrà verrà sostituito ma non mi sembra il caso di parlarne, credo che l’amministratore abbia già speso parole giuste spiegando qual è la nostra linea».

MAXIME LOPEZ – «Di Maxime si è parlato tanto, a oggi la sua stagione è stata molto positiva, ma a volte ha anche tolto qualcosa. Questa è una delle cose su cui deve lavorare, sa che deve migliorare sulla gestione dei cartellini. Credo sia cresciuto da questo punto di vista anche se non quanto vorrei».