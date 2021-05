Conferenza stampa Freuler: «Noi favola? Li abbiamo già battuti e sono dietro di noi in classifica»

Conferenza stampa Freuler: le parole del centrocampista alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Le sue parole

Remo Freuler ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Le sue parole.

MATCH – «Stiamo lavorando da anni per alzare un trofeo. Un titolo è un’altra cosa. Può valere tantissimo. Siamo arrivati in finale come loro. Si gioca 50 e 50. Sono partite secche, non ci sono favoriti. Se vogliono esserlo loro va bene. Ci misureremo in campo».

CON CHI SCAMBIERÒ LA MAGLIA – «Ancora questo giochino? Sui social tutti i tifosi si incazzano. Non siamo qui per prendere le maglie, vedremo se qualcuno vuole la mia».

COPPA ITALIA – «Un titolo per un giocatore e per la società è un valore aggiunto. È un sogno che ho da piccolo. Sono molto carico».

FINALE DI DUE ANNI FA – «Abbiamo cambiato tantissimo. Abbiamo una rosa molto più forte di due anni fa. Abbiamo già giocato una finale e altre partite secche. Siamo sicuramente più forti».

DI CHI HAI PAURA – «Se io ho paura di giocare il mister non mi mette in campo».

FAVOLA – «Per noi, magari per loro. Hanno già perso contro di noi e sono dietro di noi in campionato. Sappiamo quanto siamo forti. Se pensano che siamo solo una favola va bene così. Noi sappiamo di essere forti e di poter battere chiunque».