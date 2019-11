Conferenza stampa Freuler: «Vogliamo restare in Champions»

Conferenza stampa Freuler: il centrocampista svizzero dell’Atalanta parla in vista della gara con il Manchester City

Remo Freuler è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara con il Manchester City: «Le prime tre partite non abbiamo fatto le cose giuste, abbiamo ancora tre gare e vogliamo rimanere dentro».

«Sono tutti veloci, hanno molta tecnica, devi stare attento oppure la palla ti passa tra le orecchie. Hanno 23-24 giocatori molto forti, possono giocare con tutti. Loro vogliono essere qualificati il più presto possibile».