Conferenza stampa Gasperini: «Affrontiamo sempre le partite uniti e compatti»

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Ajax. Queste le sue parole.

QUALIFICAZIONE – «Riconoscimento per me, ma anche per la squadra e per tutta Bergamo. A parte Miranchuk e Pašalić abbiamo recuperato tutti».

PIANO TATTICO – «Noi affrontiamo sempre le partite uniti e compatti. Dovremo stare attenti alla fase difensiva, ma la qualificazione passerà dalla nostra capacità di giocare con buona tecnica. Se subiamo le loro iniziative sarà difficile passare il turno».

TIFOSI – «Ci manca la possibilità di avere il pubblico allo stadio. Il senso di appartenenza è importante. Vivere senza i tifosi questi momenti storici della società è davvero beffardo. Avremmo avuto tanta gente al seguito e sarebbe stata innanzitutto una festa. Anche per questo cercheremo di onorare la partita sino in fondo».