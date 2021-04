Conferenza stampa Gasperini: «Diffidati out? Impossibile fare calcoli»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina

LOTTA CHAMPIONS – «Penso che sia ancora abbastanza lunga. Tutte le gare sono importanti, ma non decisive. Bisogna continuare a giocare gara per gara e pensare alla singola partita. C’è ancora tempo per tutte le squadre coinvolte per raggiungere gli obiettivi. Trovo che sia un campionato bellissimo, forse era successo due anni fa ma con meno squadre».

FREULER ROMERO DIFFIDATI – «La Fiorentina non è meno importante rispetto alle altre squadre. Non credo si possano fare i calcoli».