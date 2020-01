Conferenza stampa Gotti: «L’Udinese concede e concretizza poco»

L’analisi della gara fra Parma ed Udinese offerta dal tecnico Gotti: le parole in conferenza stampa dopo la sconfitta

Luca Gotti, intervenuto in conferenza stampa dopo Parma-Udinese, ha espresso il proprio parere sulla prestazione dei bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni.

«Non riesco a dare una lettura di poca tranquillità. Abbiamo fatto una mezz’ora iniziale peggio del Parma, noi avevamo troppi pensieri sul come giocare invece di occuparci della sostanza. Paghiamo oltremodo due situazioni in area nostra che mettono la partita sul canale del Parma e nonostante un secondo tempo di livello non concretizziamo. L’ultimo step deve essere negli ultimi venti metri, concediamo poco e concretizziamo poco rispetto a quanto facciamo».