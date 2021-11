Conferenza stampa Gotti: «Sassuolo incognita, domani vedremo dei cambi»

Conferenza stampa Gotti, il tecnico dell’Udinese ha parlato alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Ecco la sua analisi

In conferenza stampa, ai microfoni di Udinese TV, Luca Gotti ha analizzato la sfida con il Sassuolo.

PARTITA – «Ogni partita ha il suo carico di incognite ed opportunità. Questa è una delle 38 di campionato che di sicuro arriva in un momento particolare».

PREPARAZIONE – «Le settimane passate in ritiro sono sempre anomale ed è difficile dare una risposta precisa. Persone diverse reagiscono in maniera diversa».



SQUADRA IN SETTIMANA – «In generale si deve far tesoro delle esperienze passate ma con là capacità di resettare e non stare a guardarsi indietro tanto che non è mai un esercizio utile ma focalizzarsi su quello che bisogna fare domani».

CAMBI DI FORMAZIONE – «Si. Avere a disposizione quasi tutti ti da più soluzioni sia per iniziare la partita sia per poter cambiare in base alla direzione che prende la gara».

SASSUOLO – «Sono cambiate delle cose. Ci sono dei punti di contatto tra le idee del precedente allenatore e quelle attuali ma Dionisi ha portato delle sue componenti. La squadra cerca di sviluppare il gioco in un modo un po’ diversa rispetto agli anni scorsi ma, al di là di questo, tutti noi sappiamo che le partite sono molto diverse. Anche quelle giocate nei due anni precedenti contro il Sassuolo, pur avendo un filo conduttore simile, sono state differenti tra loro».

PERICOLI – «Ovviamente mi aspetto una partita di Serie A con tutto il carico motivazionale che essa comporta. Non dobbiamo avere la motivazione di quello che è successo prima per poter affrontare ciò che accadrà domani».