Conferenza stampa Hiljemark pre Pisa Milan: «Ecco cosa servirà domani. Allegri un grande allenatore, ho visto tante loro partite e…»

Conferenza stampa Hiljemark pre Pisa Milan, le parole del tecnico dei toscani alla vigilia del match del 25° turno di Serie A 2025/26

La conferenza stampa di Oscar Hiljemark, neo tecnico del Pisa, alla vigilia della sfida di domani contro il Milan, valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie A 2025/26.

SUL MATCH DI DOMANI – «Voglio vedere una squadra che sa fare entrambe le fasi di gioco bene, che sa giocare d’insieme perché ognuno deve giocare per la squadra; domani dovremo essere una cosa sola insieme ai tifosi e alla città, solo così potremo avere l’opportunità di vincere».

SUL MILAN – «Ho visto tante partite e tante clip del Milan , sono una squadra fortissima con giocatori di grande qualità; come ogni squadra anche loro hanno, però, dei problemi e noi dovremo sfruttare quelli, così come dovremo sfruttare il fattore campo».

SU ALLEGRI – «Allegri è un grande allenatore, io ho iniziato la carriera in Serie A e ho solo da imparare. Sono una persona che vive per il calcio e per il mio lavoro. Quando abbiamo deciso di venire qui con tutta la famiglia è stata una scelta di vita per fare bene per il club e per questa città».