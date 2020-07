Conferenza stampa Iachini: «Servono fortuna e concretezza»

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro l’Hellas Verona.

FORTUNA – «Siamo una delle squadre che più tira in porta, reduce da cinque pali colpiti in cinque partite, ci auguriamo di avere un pizzico in più di fortuna e di essere più precisi stavolta. Per vincere bisogna essere più concreti».

SUL VERONA – «L’Hellas Verona viene addosso, fa uno contro uno in ogni zona del campo. Dovremo essere veloci a smarcarci e a riconoscere presto le varie situazioni di gioco. Ci stiamo preparando rispettando gli avversari, noi come Fiorentina vogliamo scendere in campo e fare una grande partita».

KOUAME E RIBERY – «Siamo contenti di questi due calciatori. Kouamé sta recuperando dal grave infortunio, ci auguriamo che possa darci il suo contributo in questo finale di campionato. Ribery è tornato con noi, si allena, sta bene. È un giocatore che si fa fatica a tener fuori, per esperienza, abilità e qualità di palleggio. Vedremo le risposte che arriveranno da questi due allenamenti, poi si deciderà. Dall’attacco ci aspettiamo tanto perché è lì che dobbiamo incidere di più».