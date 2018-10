Lazio-Eintracht: «Il Francoforte ottima squadra, vogliamo l’Europa League»

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro l’Eintracht Francoforte in Europa League

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida in trasferta di domani contro l’Eintracht Francoforte, valida per il secondo turno di Europa League. L’obiettivo dei biancocelesti è quello di risollevarsi subito dopo la sconfitta arrivata nel derby sabato scorso in campionato: «Siamo tutti quanti arrabbiati –ha affermato Inzaghi– perché sappiamo di aver perso un derby, una gara molto importante. Adesso, però, dobbiamo subito metterci alle spalle questo KO per ripartire. Molti dei miei giocatori domani avranno l’occasione per dimostrare il loro valore».

Sulla gara di domani contro il club tedesco l’allenatore biancoceleste ha ammesso: «Il Francoforte è un’ottima squadra, ben allenata e con degli attaccanti fisici e rapidi come Jovic e Rebic. Dobbiamo essere attenti soprattutto nel gioco aereo perché hanno anche degli elementi in difesa molto fisici e temibili sulle palle alte. L’Europa League è importante e come l’anno scorso daremo il massimo per conquistare questo trofeo».

Infine sulla formazione il tecnico della Lazio: «Sceglierò la formazione migliore per affrontare la gara, so già chi andrà in campo, ma non avendolo ancora comunicato ai miei giocatori non mi sembra corretto comunicarla adesso. Lazio-Fiorentina alle 15? Bisognerebbe fare più attenzione nei nostri confronti, come per il Milan, non era mai successo durante la scorsa stagione».