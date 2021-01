Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato alla vigilia della gara contro il Crotone. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore

CAPRARI – «Per fortuna non sente più dolore e si sta allenando, vedremo quello che succederà. Ho ancora un allenamento a disposizione, ma c’è Sau che sta facendo molto bene ed è reduce da due partite straordinarie. Impiegherò entrambi. Uno dall’inizio e uno in corso d’opera».

SCHIATTARELLA – «Non ci siamo mai preoccupati delle assenze, perdiamo Schiattarella nel momento migliore della sua carriera così come Letizia ma siamo sempre stati bravi a non aggrapparci agli alibi. Non mi pongo problema, non accetto scuse. Ho Dabo, Ionita ed Hetemaj che possono ricoprire quel ruolo, sono tutti e tre a disposizione. Anche Viola si sta allenando bene, ancora un po’ di pazienza e vedremo il giocatore che tutti conosciamo».

CROTONE – «Se non saremo guerrieri usciremo con le ossa rotte, chi pensa sia un match meno difficile si sbaglia di grosso. Faccio un grande in bocca al lupo a Stroppa, collega che reputo molto bravo e che mi auguro possa concludere la stagione perchè il Crotone meriterebbe una classifica diversa».