Conferenza stampa Italiano post Juve Fiorentina: ecco le dichiarazioni

Conferenza stampa Italiano post Juve Fiorentina: le dichiarazioni del tecnico dopo la partita a Torino con i bianconeri

(dall’inviato all’Allianz Stadium) – Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Fiorentina.

SCONFITTA – «Partiamo dalla sensazione finale che è quella che in due partite ci siamo giocati la qualificazione con grande capacità di venire a mettere in difficoltà qui alla Juve. All’andata invece abbiamo buttato via la vittoria. Per noi era difficile venire qui a ribaltarla, abbiamo concesso qualche occasione venendo qui a forzare la gara. Abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, ma trovare il gol con la Juve quando è così compatta è complicato. Sono contento di quanto fatto oggi questa è la verità».

PRESTAZIONI DEI SINGOLI – «Sorprese non ce ne sono. Ikoné ha quelle caratteristiche che somigliano a quelle di Castrovilli. Bisognava metterlo in una zona di campo che conosce e in cui gli piace stare. Dovevamo rischiare qualcosa per vincere. In coppa era stato detto che si cambiava e non c’è nulla di sorprendente. Dragowski pensava di prendere quella palla, ma potevamo fare meglio noi all’inizio perchè era una palla nostra. Abbiamo fatto di tutto per vincerla, la qualità di Ikoné non potevamo non averla in campo oggi».

