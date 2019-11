Conferenza stampa Maran: «Siamo sul pezzo. Lecce pericoloso»

Conferenza stampa Maran, l’allenatore del Cagliari parla per presentare la trasferta di Lecce contro la squadra di Liverani

L’allenatore del Cagliari, Rolando Maran, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce, in programma domani sera. Ecco le sue parole:

SOSTA – «Non deve spezzare il nostro ritmo, chi è rimasto ad Assemini ha potuto lavorare. Sono test come quello col Lecce che devono darci continuità. Le neopromosse hanno una marcia in più agonisticamente, non potremo permetterci di fare un centimetro in meno».

SINGOLI – «Pellegrini non è convocato, come Ragatzu. Nandez ha lavorato bene in questi ultimi giorni, è recuperato. La squadra è sul pezzo, non ho visto nessun calo. Sto facendo valutazioni sulla formazione anche alla luce dei piccoli contrattempi».

MOMENTO – «I ragazzi stanno facendo un’abbuffata di affetto: ci siamo arrivati attraverso il lavoro sul campo e sappiamo che sempre da quello passa la possibilità di confermarsi».

LECCE – «Molto propositivo, segna tanto e i numeri forse non lo premiano abbastanza. Si tratta di squadra ben amalgamata, sappiamo il loro valore. La squadra di Liverani ha un collettivo collaudato, ha messo in difficoltà alcune big».