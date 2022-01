Conferenza stampa Mazzarri annullata: nuovi test sanitari in corso

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ufficialmente annullata la conferenza stampa di mister Mazzarri alla vigilia della Fiorentina: test sanitari in corso per i rossoblù

La conferenza stampa di mister Walter Mazzarri prevista per le 12:15 è stata ufficialmente annullata: sono in corso nuovi test sanitari e la situazione in casa Cagliari è in attesa di esiti.

Confermato l’allenamento di rifinitura al pomeriggio al centro sportivo di Asseminello, come da programma prestabilito.