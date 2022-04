Mazzarri: «Pronti per la Juve. Arbitri? Il regolamento è uguale per tutti»

Conferenza stampa Mazzarri, il tecnico del Cagliari ha parlato alla vigilia del match tra i rossoblù e la Juventus: le dichiarazioni

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza alla vigilia di Cagliari-Juve.

RIPARTENZA – «A fine gara mi sono preoccupato di prendermi tutte le responsabilità senza parlare della gara. Il 5-1 brucia ancora. I ragazzi ne sono coscienti.Predichiamo un calcio propositivo e poi siamo andati allo sbaraglio. Io dovevo dare più equilibrio alla squadra. È stata una partita simile alla Lazio, una partita fatta un po’ alla garibaldina in cui siamo mancati in copertura. Archiviamola, facciamo il mea culpa. Ci siamo scusati con i tifosi, spero domani ci diano una mano».

ERRORI ARBITRALI – «Credo che gli arbitri, domani, faranno una buona prestazione. Devono far rispettare il regolamento che è uguale per tutti. Ci deve essere rispetto per entrambe le squadre. Devono fare questo sia nell’utilizzo del var sia per quanto vedono in campo. Io penso solo ad allenare la mia squadra, del resto mi interessa poco».

