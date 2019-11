Conferenza stampa Montella, «Siamo rabbiosi dopo la sconfitta contro il Cagliari»

Conferenza stampa Montella, le parole del tecnico della viola alla vigilia della gara contro l’Hellas Verona

La Fiorentina ha voglia di rivalsa dopo l’ultima pesante sconfitta subita per mano del Cagliari prima della sosta. Il tecnico Vincenzo Montella ha presentato la gara in conferenza stampa.

«Quella contro il Cagliari è stata una sconfitta pesante, sia io che la squadra siamo rabbiosi. Non possiamo sbagliare di nuovo l’interpretazione della gara. Domani sarà una battaglia a livello fisico. Sotto il profilo tecnico possiamo fare qualcosa in più. Come sta il gruppo? L’ho visto bene in allenamento».

SCELTE – «Ho numericamente tante soluzioni. Qualche dubbio fino ad oggi me lo sono portato, come è giusto che sia. Ci sono alcuni giocatori che non giocano da tempo. Cristoforo ha grandissima esperienza e ha fatto un’ottima preparazione, mentre Zurkowski sta migliorando. Eysseric, anche se non ha giocato molto, ha qualità. E poi occhio ad altre soluzioni, come Ghezzal mezzala».

TIFOSI – «Li ringraziamo anticipatamente perché anche domani saranno numerosi. Sentiamo la loro vicinanza sempre. Anche a Cagliari, dove le cose non si erano messe bene».