Conferenza stampa Pioli: «Roma forte, risponderemo colpo su colpo»

Conferenza stampa Pioli, ecco le parole dell’allenatore del Milan per presentare la sfida dell’Olimpico dei rossoneri contro la Roma

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita dei rossoneri contro la Roma. Ecco le dichiarazioni:

«Abbiamo bisogno di conoscerci bene, è stata una buona settimana di lavoro. Dobbiamo mettere in campo tutto ciò che abbiamo fatto in questi giorni. Suso? Non facciamo parte ai processi social e mediatici, siamo un gruppo coeso e unito. L’obiettivo sono i risultati ed essere squadra, sacrificarsi per il compagno, così tutta la squadra ne beneficia. Roma? Affrontiamo una squadra che ha perso una sola partita, è forte. Mi aspetto una squadra molto determinata, in certi momenti i giocatori si compattano e danno tutto. Sarà importante rispondere colpo su colpo».