Conferenza stampa Runjaic pre Lecce Udinese: «Ci dispiace per Davis, il nostro obiettivo è di rimanere in Serie A». Poi l’annuncio su Zaniolo

Conferenza stampa Runjaic pre Lecce Udinese: le parole del tecnico dei friulani alla vigilia del match valevole per il 24° turno di Serie A 2025/26

La conferenza stampa di Kosta Runjaic alla vigilia di Lecce Udinese, sfida valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie A 2025/26.

PAROLE – «Contro il Lecce non sarà una partita semplice, ma dobbiamo dare tutto per portare a casa il massimo dei punti. Zaniolo è tornato a disposizione, sta meglio ma non posso ancora dirvi se giocherà titolare. Se dovesse partire dall’inizio, non potrà comunque fare 90 minuti. Siamo contenti del rientro di Buksa, che verrà in panchina e potrà avere uno spezzone di partita. Ci dispiace per Davis ma lì davanti abbiamo diverse soluzioni come Zaniolo, Bayo e Gueye. Piotrowski tornerà in gruppo dalla prossima settimana, Kamara sta migliorando e anche per lui è questione di tempo. Zanoli e Davis saranno indisponibili.

Il nostro obiettivo è quello di rimanere in Serie A, dobbiamo fornire grandi prestazioni e fare meglio delle scorse stagioni. Mlacic e Arizala sono due ragazzi molto giovani e rappresentano quel tipo di giocatore di cui abbiamo bisogno, come Miller e Gueye. Hanno talento e carattere per crescere qui a Udine, devono lavorare intensamente. Mlacic può dare molto, deve affermarsi in Serie A, è un ragazzo che può essere molto importante per questo progetto. Sono soddisfatto dei nuovi arrivati. Ekkelenkamp e Atta hanno lavorato molto a livello difensivo, sono stati pericolosi anche a livello offensivo, hanno segnato e hanno speso molte energie, dobbiamo evitare che si infortunino. Entrambi sono in ottima forma. Zaniolo è un giocatore versatile, può giocare a centrocampo, da trequartista e da punta al posto di Davis. Non ha ancora 90 minuti nelle gambe e non voglio rischiarlo».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano