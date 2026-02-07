Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Conferenza stampa Runjaic pre Lecce Udinese: «Ci dispiace per Davis, il nostro obiettivo è di rimanere in Serie A». Poi l’annuncio su Zaniolo

Published

27 minuti ago

on

By

Runjaic

Conferenza stampa Runjaic pre Lecce Udinese: le parole del tecnico dei friulani alla vigilia del match valevole per il 24° turno di Serie A 2025/26

La conferenza stampa di Kosta Runjaic alla vigilia di Lecce Udinese, sfida valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie A 2025/26.

PAROLE – «Contro il Lecce non sarà una partita semplice, ma dobbiamo dare tutto per portare a casa il massimo dei punti. Zaniolo è tornato a disposizione, sta meglio ma non posso ancora dirvi se giocherà titolare. Se dovesse partire dall’inizio, non potrà comunque fare 90 minuti. Siamo contenti del rientro di Buksa, che verrà in panchina e potrà avere uno spezzone di partita. Ci dispiace per Davis ma lì davanti abbiamo diverse soluzioni come Zaniolo, Bayo e Gueye. Piotrowski tornerà in gruppo dalla prossima settimana, Kamara sta migliorando e anche per lui è questione di tempo. Zanoli e Davis saranno indisponibili.

Il nostro obiettivo è quello di rimanere in Serie A, dobbiamo fornire grandi prestazioni e fare meglio delle scorse stagioni. Mlacic e Arizala sono due ragazzi molto giovani e rappresentano quel tipo di giocatore di cui abbiamo bisogno, come Miller e Gueye. Hanno talento e carattere per crescere qui a Udine, devono lavorare intensamente. Mlacic può dare molto, deve affermarsi in Serie A, è un ragazzo che può essere molto importante per questo progetto. Sono soddisfatto dei nuovi arrivati. Ekkelenkamp e Atta hanno lavorato molto a livello difensivo, sono stati pericolosi anche a livello offensivo, hanno segnato e hanno speso molte energie, dobbiamo evitare che si infortunino. Entrambi sono in ottima forma. Zaniolo è un giocatore versatile, può giocare a centrocampo, da trequartista e da punta al posto di Davis. Non ha ancora 90 minuti nelle gambe e non voglio rischiarlo».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

giuseppe pastore giuseppe pastore
Hanno Detto3 ore ago Alberto Petrosilli

Pastore: «Juve incompleta ma sufficiente per la Champions, Yildiz rinnoverà. Grande lavoro di Allegri, forse dovrebbero ascoltarlo di più. L’era Lotito alla Lazio finirà solo in un caso» – ESCLUSIVA VIDEO

Pastore, noto giornalista, ha analizzato in esclusiva la situazione in Serie A e non solo: le sue dichiarazioni Intervenuto in...
Change privacy settings
×