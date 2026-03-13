Conferenza stampa Runjaic alla vigilia di Udinese Juve: «Davis sarà fondamentale, ecco come sta Solet. Yildiz difficile da marcare ma speriamo di…»

Conferenza stampa Runjaic alla vigilia di Udinese Juve: le dichiarazioni verso il match della 29ª giornata di Serie A 2025/26

Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Udinese e Juve di domani sera. Ecco le sue parole.

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SU SOLET – «Valuteremo nelle prossime ore se convocarlo. Non potrà partire titolare, al massimo potrà giocare uno spezzone di partita»

SU ATTA E ZANIOLO – «Se mi sento di indicare Zaniolo a Gattuso? Non spetta a me deciderlo, è una scelta del CT. Come sta? Sta bene, ha dovuto recuperare dopo l’infortunio e rimettersi in ritmo: ha subito due operazioni importanti e spesso serve tempo anche mentale per tornare al top. Speriamo che domani faccia una bella partita, ogni volta dà una mano alla squadra e può davvero fare la differenza. Quando è in forma e vince i duelli, trasmette energia ai compagni, è un ragazzo ambizioso e concentrato, anche lui vuole tornare in Nazionale. Atta, invece, sta vivendo la sua prima stagione completa a questo livello, quindi è normale che abbia alti e bassi. Ha avuto qualche acciacco, la speranza è che domani sia al 100% e, se tutto va bene, potrebbe partire titolare, anche se ovviamente non posso garantirlo»

SU DAVIS E YILDIZ – «Davis è in forma e domani potrà dare un grande contributo: tiene bene il pallone, ha velocità e sa crearsi spazi palla al piede. Non vedo l’ora di vederlo in campo, e dobbiamo sostenerlo come Zaniolo: la loro qualità nella metà campo avversaria è fondamentale. Gli uno contro uno contano molto in questa sfida, ma ma c’è da dire che la Juventus ha giocatori come Yildiz, difficili da marcare anche con i raddoppi. Avremo occasioni per attaccare e speriamo di fare male alla Juventus»

LA CONFERENZA STAMPA DI RUNJAIC ALLA VIGILIA DI UDINESE JUVE