Conferenza stampa Thiago Motta: «Recuperiamo solo Bastoni. Sampdoria? Ho grande rispetto»

Conferenza stampa Thiago Motta: le parole del tecnico dello Spezia alla vigilia della sfida contro la Sampdoria

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria. Le dichiarazioni del tecnico degli aquilotti.

INFORTUNATI – «Saremo i soliti dell’ultima, recuperiamo Bastoni che può essere di grande aiuto in questo momento».

SAMPDORIA – «Ci sono tanti momenti da gestire in una partita, abbiamo studiato l’avversario e abbiamo cercato di trasmettere queste informazioni ai giocatori. Dovremo cercare di ridurre la forza offensiva che ha questa squadra. Per la Sampdoria io ho un enorme rispetto e loro per me, è una squadra che merita questa considerazione e anch’io penso di aver fatto qualcosa per meritare il rispetto».

CALCIATORI CON ESPERIENZA – «Se avevamo una squadra con tanti giocatori d’esperienza magari ora staremmo parlando di una squadra a cui manca la freschezza.Ci sono giocatori da valutare, anche Erlic. Dipenderà dal recupero individuale, ci sono giocatori che si stanno allenando bene e forse potranno tornare in gruppo la prossima settimana».

OBIETTIVO – «Migliorare in ogni aspetto, affrontare le partite come stiamo facendo in questo momento, domani abbiamo una bella partita da giocare».